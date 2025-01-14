Це забезпечить тривалий мир: союзники закликали інвестувати більше в українську оборонку

Європейські країни мають інвестувати більше у ВПК України. Такі заяві лунали від міністрів оборони групи "E5" у Варшаві.

Це може забезпечити тривалий мир у майбутньому. Про що йшлося на зустрічі "E5" передає кореспондентка 24 Каналу.

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Про що мовилося на зустрічі "E5"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Київ має значний потенціал у цій сфері. Втім, наразі його недостатньо розвинули.

Такі можливості є, вони сьогодні невикористані. Це може бути величезною підтримкою для України, яка веде боротьбу,

– сказав він.

Цього року український уряд планує витратити значну суму на виготовлення зброї. Очікується, що інвестиції сягнуть 35 мільярдів доларів, 17 з яких – з українського бюджету. Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що таке рішення має достроковий ефект, зокрема у забезпеченні сталого миру після завершення війни.

Борис Пісторіус зазначив, що між Україною та Європою є вдалі проєкти кооперації з виробництва дронів та в IT сфері.

"З однієї сторони ми фінансуємо Україну, але для нас це теж вигода, бо ми можемо скористатися з українських ноу-хау, які покращують виробництво продукції і цю промислову співпрацю ми хочемо розширити", – сказав Пісторіус.

Під час засідання під Варшавою міністри провідних коаліцій з підтримки України затвердили дорожні карти співпраці до 2027 року. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим, який долучився онлайн, союзники обговорили ключові оборонні пріоритети України на 2025 рік.

Зустріч, що відбулася 13 січня, стала другою у форматі "Е5" – п’яти європейських держав, які найбільше інвестують в оборону: Польщі, Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.

Нагадаємо, про результати зустрічі "E5" в Польщі повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, посадовці обговорили й ключові пріоритети оборони України на 2025 рік: зброю для фронту, посилення ППО і розвиток оборонної промисловості.