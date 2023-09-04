В Єврокомісії поділилися очікуваннями від зустрічі Ердогана та Путіна

Європейські чиновники закликають Росію припинити блокувати Чорне море та долучитися до Чорноморської зернової угоди. Також вони засуджують нічну атаку на Південь України.

У Єврокомісії очікують, що після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана та Путіна Росія повернеться до Чорноморської зернової угоди й припинить незаконну агресію проти України, зокрема проти експорту українського зерна. Про це заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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В Єврокомісії засудили чергову масштабну атаку Росії на Одеську та Дніпропетровську області минулої ночі. За словами Пітера Стано, окупанти обстріляли об'єкти для експорту українського зерна, в тому числі в районі Дунаю.

Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями, що ставлять під загрозу мільйони вразливих людей по всьому світу, загострює світові ціни на продовольство та глобальну продовольчу кризу,

– сказав речник Єврокомісії.

Стано нагадав, як Росія фактично підірвала найефективніший спосіб експорту українського зерна, вийшовши із Чорноморської зернової угоди, а потім обстрілявши лінії солідарності. Він зазначив, що Росія заробляє гроші на блокуванні українського зерна, оскільки підвищує світові ціни, а також збільшує власний експорт.

Ми закликаємо Росію, з одного боку, приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи, а з іншого боку, припинити свою незаконну агресію і блокування Чорного моря за допомогою своїх військових,

– сказав Пітер Стано.

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Що відомо про зустріч у Сочі