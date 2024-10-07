"Досить холодне ставлення": Фіцо зустрівся зі Шмигалем після заяви проти вступу України в НАТО

В Ужгороді відбулася зустріч прем'єрів Словаччини та України. Роберт Фіцо вкотре висловив своє песимістичне ставлення щодо майбутнього нашої країни в НАТО.

Напередодні словацький прем'єр прямо наголосив, що блокуватиме вступ України до Альянсу. Крім того, він звинуватив Захід у продовженні війни та анонсував візит до Москви.

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Деталі зустрічі Фіцо і Шмигаля

Близько 11:00 розпочалася зустріч в Ужгороді між Робертом Фіцо і Денисом Шмигалем. Раніше український прем'єр повідомляв, що сторони обговорюватимуть співпрацю в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Крім того, будуть порушені такі питання, як український план миру, підтримка членства України в ЄС, розмінування територій, розбудова країни.

Під час зустрічі Фіцо заявив, що за потреби Словаччина готова надати Україні електроенергію. Також він висловився щодо майбутнього членства нашої країни в ЄС і НАТО.

За словами політика, Братислава не буде створювати перешкоди на шляху України до ЄС. Одначе, він попередив, що будуть країни, які виступатимуть проти швидкого вступу нашої країни.

Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях,

– додав Роберт Фіцо.

Він уточнив, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, президента Зеленського та його "формулу миру".

Роберт Фіцо анонсував новий пакет фінансової допомоги Україні. Також словацький уряд готовий дати пакет військової допомоги, проте це буде нелетальна зброя.

Зустріч Шмигаля і Фіцо / Фото телеграм прем'єра України