Не варто бавитися в ці "ігри": про що може домовитися Україна та Угорщина

Глава МЗС Дмитро Кулеба разом з очільником ОП Андрієм Єрмаком зустрілися із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто в Ужгороді. Угорщина нагнітала ситуацію перед візитом.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що напередодні зустрічі вже були повідомлення, що невідомі нібито погрожували Сіярто. Також угорська преса писала провокативні матеріали. А місцеві ультраправі говорили про претензії на деякі території України. Це була свідома провокація, щоб спровокувати Київ на різку відповідь.

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Україні важливо продемонструвати конструктив

Як наголосив Осипенко, вже 1 лютого відбудеться саміт Європейської Ради, де розглядатимуть фінансову допомогу для України на 50 мільярдів євро. Тому зараз варто демонструвати спокійно та конструктивну позицію.

Цілком можна було б знайти певні точки дотику з Угорщиною. До прикладу, запропонувати їм спільні проєкти з відновлення України. Це – великі гроші. Адже у нас багато зруйнованої інфраструктури через війну.

Потрібно змістити акценти в прагматичну площину. І поки не реагувати на такі політичні провокації з боку Угорщини. На це не потрібно вестися,

– сказав Осипенко.

Україні важливо зберегти конструктивну позицію ще з низки факторів. В липні Угорщина перебере головування в Раді ЄС і упродовж пів року може продовжувати ставити палки в колеса України. Нам цього не потрібно. Тому цілком логічно було б зараз стримано себе поводити.

Нам потрібно досягати своїх цілей, щоб ми отримали військову та фінансову допомогу; щоб не було проблем з інтеграцією. Не варто гратися в ці "ігри". Тим паче, що в Європі вже звернули увагу на деструктивну позицію Угорщини. Там самотужки почнуть з нею розбиратися,

– пояснив Осипенко.

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