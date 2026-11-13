"Розбурхує Європу": Ле Пен готова обговорити з Зеленським фінансову підтримку України

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у Брюсселі. Вона планує особисто обговорити з українським лідером фінансову підтримку України.

Про це пише Le Monde.

Суперечки щодо бюджету

Кандидатка від ультраправого "Національного об'єднання" пояснила вибір бельгійської столиці тим, що суперечки навколо виділення коштів Києву набули загальноєвропейського масштабу.

Вважаю, що це було б цілком доречне місце. Річ у тім, що питання фінансування України нині розбурхує Європу,

– наголосила Ле Пен.

Вона також анонсувала дипломатичний контакт з українською стороною. У понеділок, 16 листопада, вона планує провести закриту зустріч із послом України у Франції Вадимом Омельченком і поінформувати його про свій намір провести переговори із Володимиром Зеленським.

Ле Пен публічно висловила невдоволення позицією Німеччини щодо переговорів про наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу. За її словами, німецький канцлер Фрідріх Мерц "починає погрожувати то одним, то іншим" після того, як кілька країн виступили проти додаткового фінансування України.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц висунув ультиматум щодо затвердження семирічного бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки. Берлін попередив, що може заблокувати рішення, якщо всі члени блоку не погодяться фінансово підтримувати Україну.