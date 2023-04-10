Ніяких загроз, крім Лукашенка, немає, – політолог про прохання диктатора Білорусі до Шойгу

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко попросив у міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу гарантії безпеки для Білорусі. Щоправда, він не усвідомлює, що найбільшою небезпекою для країни є він сам і російська армія.

Про це 24 Каналу заявив політолог Валентин Гладких. Він додав, що російська армія в Білорусі потрібна лише самому Лукашенку, щоб оберігати режим.

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Російська армія потрібна лише Лукашенку

За його словами, сьогодні Білорусь діє відповідно до інтересів Росії та амбіцій Путіна. Країна надає російським військам зброю, територію та полігони. Єдине, що ще не встиг зробити Лукашенко – втягнути білоруську армію безпосередньо у конфлікт.

"Це все рафінована маячня. Він говорить лише те, що від нього хочуть почути. Ніяких загроз, крім Лукашенка і Росії, для Білорусі немає. Лукашенко, як і Путін, досі не може зрозуміти одну просту істину – Радянський Союз розвалився, хоч ніхто не нападав на нього. Така ж доля чекає на путінську Росію – ніхто на неї не нападатиме, вона розвалиться сама, внаслідок внутрішніх проблем", – наголосив Гладких.

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Політолог додав, що Лукашенку варто остерігатись з бажанням, адже збільшення російського контингенту на території країни лише призведе до зростання рівня злочинності. Російська армія й зараз займається в Білорусі звичними для неї справами: зґвалтування, розбої тощо.

Це звучить кумедно, що російські війська в Білорусі "захищають країну". Єдине, що вони захищають – це режим Лукашенка. Бо без росіян, він навряд би протримався так довго при владі,

– додав Гладких.

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