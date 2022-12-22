Сі Цзіньпін надає "по носу" Медведєву за ядерні погрози, – політтехнолог

21 грудня Дмітрій Медведєв прибув у Китай на зустріч з Сі Цзіньпінем. Цікаво, що в країну, яка категорично проти ядерної зброї, відправлють того, хто погрожує нею кожного дня.

Про це 24 каналу повідомив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що Китай лише використовує Росію в своїх цілях.

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Політтехнолог переконаний, що саме Медведєва відправили до китайського лідера, бо знакових рішень на цій зустрічі не буде.

Не дозволить Америці відчути себе сильною

Сі Цзіньпін пропрацьовуватиме виключно власну повістку. Напередодні він заявив, що Китаю потрібно зближуватися з Росією, аби зберігати баланс у біполярному світі двох країн: Китаю та США.

Тизенгаузен трактував це так: "Ми будемо юзати Росію, як фішку, підсувати, відсувати від себе, аби Сполучені Штати нервували, аби не думали, що вони стали сильніші і утворили однополярний світ".

Чому Медведєв

Комічність ситуації саме в тому, зауважив експерт, що послали Медведєва. Він частіше всіх погрошує ядерною зброєю світу. Натомість Сі Цзіньпін говорить про недопустимі не лише застосування, а й погрози ядерною зброєю.

Я думаю, що там десь в кулуарах Сі Цзіньпін надає по носу Медведєву, мовляв, ще раз ти квакнеш щось про ядерну зброю, ситуація вирішиться зовсім непередбачувано для вас,

– додав Тизенгаузен.

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Комплекс принижень

Китай розглядає Росію винятково як "сировинну шахту", "паливний супермаркет, в якому розпродається дешево все", наголосив політтехнолог. Китай точно не вважатиме країну-агресорку як рівноцінним партнером.

За словами Тизенгаузена, Китай планував комплекс дипломатичних принижень і Путін просто не захотів їх відчувати на собі. Вже було, що на зустрічах він сидів самотньо, вкритий пледом, в очікуванні. Щось подібне могло відбуватися і тут, а Медведєва не шкода.

Ніяких рішень там не буде, але відгребе Медведєв по повній,

– іронічно сказав фахівець.

Вигода Китаю

Це не зовсім правильно виглядає, за словами експерта, однак Китай піде на все. Заради власних інтересів вони приймуть і Кім Чен Ина, і президента Центральноафриканської Республіки.

Вони просто сказали Росії: "Ми будемо вас використовувати, ваше місце принеси-подай, але поки ми вас із орбіти не викидаємо і тому продовжуємо говорити",

– переконаний Тизенгаузен.

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