Сподівається на стриманість: Сі Цзіньпін назвав війну Росії проти України "кризою"

Президент Китаю Сі Цзіньпін 21 грудня зустрівся з заступником голови ради безпеки Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим. Під час розмови він назвав війну в Україні "кризою".

Напередодні глава Китаю закликав не затягувати війну в Україні. Позаяк затягування не йде на користь ні Україні, ні Росії.

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Сі Цзіньпін назвав війну в Україні "кризою"

Глава КНР під час зустрічі з Мєдвєдєвим назвав розв'язану Росією повномасштабну війну проти України "кризою".

Стосовно кризи в Україні Китай визначає свою позицію та політику, виходячи з суті питання, дотримується об'єктивності й справедливості та активно сприяє мирним переговорам. Сподіваємося, що відповідні сторони залишатимуться раціональними та проявлятимуть стриманість, здійснюватимуть всебічний діалог і вирішатимуть спільні проблеми безпеки політичними засобами,

– заявив Сі Цзіньпін.

Раніше він казав, що вирішення війни в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії. Лідер Китаю наголосив, що "необхідно уникнути ескалації та розширення кризи".

Водночас Сі Цзіньпін закликав посприяти завершенню війни в Україні не шляхом додаткового тиску на Росію, а схиленням України до переговорного процесу.

Візит Мєдвєдєва до Китаю: що відомо

Дмітрій Мєдвєдєв зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у державній резиденції у Пекіні. Заступник голови радбезу Росії передав йому "послання" від Путіна.

За словами Мєдвєдєва під час зустрічі обговорювали: