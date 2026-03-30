Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі з США та Росією. Він наголосив, що переговори "не зайшли в глухий кут".

За словами президента, зустріч постійно переноситься через ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Коли відбудеться тристороння зустріч України, США та Росії?

Зеленський заявив, що Україна готова зустрітися з представниками США та Росії, й провести наступні переговори. Він наголосив, що світ не повинен забувати про цю війну.

Ми готові зустрічатись, і неодноразово я це говорив, в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії та Білорусі. Тристороння зустріч повинна бути,

– зазначив Зеленський.

Президент подякував Європі та США за підтримку та наголосив на важливості проведення наступних переговорів.

Зеленський пояснив, що зустріч відбудеться як тільки США та Росія на це погодяться. За його словами, Кремль пропонував провести переговори у Швейцарії або Туреччині.

У США повідомили, що переговорна група поки не покидає межі країни, а Росія відмовилася від зустрічі в Америці.

Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати трьохсторонню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком. Робити, принаймні, все для цього,

– зауважив лідер України.

Зеленський також подякував Збройним Силам України за успіхи на фронті та наголосив, що зараз країна значно сильніша ніж за останні півроку.