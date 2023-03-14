Має ефективно блефонути, – опозиціонер про те, навіщо Путіну зустріч з олігархами

Кремлівський диктатор Владімір Путін має зустрітися з російськими олігархами. Це станеться вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

По-перше, диктатор боїться елітної змови. Річ у тому, що російські олігархи та істеблішмент страшенно незадоволені тим, що відбувається. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Усе погано, але ви тримайтеся

Треба розуміти, говорить опозиціонер, що російський істеблішмент і ті самі олігархи – це страшенно прагматичні люди. "Їм усі ці розмови про патріотизм, укрофашистів та НАТО біля воріт не цікаві. Вони самі вам таких історій розкажуть вагон і маленький візок, слухатимемо і плакатимемо.Тому вони не купуються на чужу відверту нісенітницю", – стверджує Галлямов.

З їхньої точки зору, все було добре до початку війни. Вони заробляли гроші, ситуація була стабільною, жодних правил вони не порушували.

Фактично, вони зараз пред'являють Путіну: "Ми ж за правилами грали, за що ти нас вкинув у це пекло? У нас тепер рахунки на Заході заарештовані, ми з шановних людей перетворилися на якихось маргіналів, яким руки ніхто не продає, майно та нерухомість заарештовують, десь уже почали конфіскувати. Ще й якийсь Пригожин погрожує небесними карами за недостатній патріотизм, кувалдою розмахує. Що за нісенітниця?,

– зазначає Аббас Галлямов.

Усе погано, продовжує він, і Путін це відчуває. Диктатор вважає себе великим політиком, стратегом та комунікатором. Тому він вирішив поспілкуватися з олігархами, щоб їх переконати. Він пам'ятає, що історія його протистояння з Ходорковським починалася з особистої суперечки під час публічної зустрічі. Як підкреслює опозиціонер, до цього Сергій Богданчиков, який за командою Путіна мав займатися бізнес-проєктами, що перетиналися із темами Ходорковським, не міг впоратися з ним. Путін взяв це на себе, посадив його і відібрав усе майно.

"У нього це у пам'яті. Він людина консервативна – одного разу щось почала і весь час це робить. Він відчуває, що впорається", – говорить Галлямов.

По-друге, він хоче надіслати сигнал про те, що ситуація нормальна. Диктатор відійшов від торішнього шоку, що пов'язаний з нездатністю перемогти, тому намагається зараз довести, що все нормально, все за планом.

"Відновлює старі практики, адже такі зустрічі раніше регулярно відбувалися. Це ще одна аудиторія, якою він розповість про те, що все стабільно, все добре", – помітив політтехнолог.

По-третє, треба попросити грошей. Щоправда, це суперечить попередній тезі про те, що "все стабільно, все добре".

У перспективі все стабільно, все добре, але поки що грошей дайте. Уряд уже намагався обкласти їх разовим податком, вони брикаються, мовляв, і так багато втратили. Значить Путін має натиснути, бо уряду гроші потрібніші – він же у нас патріотичний, не те що ви,

– каже опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

Крім того, дуже важлива складова – зовнішньополітична. Так, пояснює політтехнолог, потрібно справити враження на Україну та Захід впевненістю у своїх силах та наміром воювати довго.

"Українці ж відмовляються сідати за стіл переговорів, думають, що зараз ще трохи піддаму путінській армії, і вони зламаються", – відзначає Галлямов.

За його словами, Путін намагається надіслати протилежний сигнал: "Ні, не зламаємось. Будемо і далі працювати, все нормально, тили наші міцні, ситуація стабільна, з олігархами я домовлюся, економіка працюватиме, ресурсів на війну вистачить. Тому краще не фантазуйте, а сідайте за стіл переговорів та погоджуєтесь з тим, що ми у вас щось віджуємо".

Це спроба втерти туфту, пристойніше слово підібрати не виходить. Тому що насправді все дуже погано в країні, ситуація ахова: і економіка погіршується, і рівень життя падає, і ніяких перспектив немає. Є чітке розуміння, що країна ковзає вниз у напрямку якоїсь революції. Ніхто не знає, як вона виглядатиме і в який момент станеться. Але відчувають, що буде щось грандіозне,

– зауважив російський опозиціонер.

В апараті настрої абсолютно занепадницькі. Ніхто не робить жодних довгострокових проєктів. Все, що можна відкласти у довгу скриньку, відтерміновують. "Жодних проєктів розвитку. Тільки там, де відзвітувати перед Путіним треба, пустити пилюку в очі, щось зобразять", – каже політтехнолог. Працюють лише короткострокові проєкт, які не можна не робити, інакше все завалиться.

"Путін постійно блефує. Зараз він має блефонути так ефективно, щоб Україна та Захід повірили, що воювати він може нескінченно", – підсумував Галлямов.