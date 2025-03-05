Головна тема – війна в Україні: Орбан їде до Франції для переговорів із Макроном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Францію на запрошення президента Емманюеля Макрона відвідає Францію 5 березня. Головною темою їх обговорення стане війна в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Яка мета візиту Орбана до Франції

Вже сьогодні, 5 березня, відбудеться візит Орбана до Франції, де він має зустрітися із Макроном для обговорення війни Росії та України.

У виданні зауважили, що в неділю, 2 березня, лідери й дипломатичні представники 18 країн зустрілися в Лондоні, щоб обговорити питання безпеки ЄС. Однак Орбан обурився через те, що країни Євросоюзу під час засідання ухвалили рішення про продовження війни в Україні.

Нагадаємо, що лідери ЄС 6 березня зберуться на спеціальний саміт для обговорення підтримки України. Однак дипломати завчасно готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном може зірвати весь процес. Ймовірно, на саміті Європа запровадить нові санкції проти Росії.