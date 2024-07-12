Мав меседжі від Путіна та Сі: навіщо Орбан зустрічався з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів у Росію та Китай поїхав у Сполучені Штати Америки. У Флориді угорський політик зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом й обговорив свої "мирні ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

У розмові з 24 Каналом виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн припустив, навіщо Трампу співпраця з Орбаном та які ризики цей союз становить для світу.

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Орбан навмисно поїхав у США після зустрічі з Сі та Путіним

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative наголосив, що зовсім не випадково Орбан спочатку поїхав у Росію, Китай і лише потім у США. Також не випадково угорський прем'єр-міністр не зустрівся з президентом США Джо Байденом, проте зустрівся з Дональдом Трампом.

Я думаю, що Орбан мав меседж й від Владіміра Путіна, й від Сі Цзіньпіна. До того ж очевидно, що прем'єр-міністр Угорщини дуже поважає російського президента й китайського лідера,

– мовив Епштейн.

На його думку, Орбана треба викинути з НАТО й, можливо, з Євросоюзу. Прем'єр-міністр Угорщини становить серйозну загрозу, адже сповільнює всі рішення, відмовляється допомагати Україні.

Навіщо Трампу такий союзник як Угорщина

ЄС розглядає різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії. Серед можливих заходів – позбавлення країни головування в Раді ЄС.

Угорщина – це приклад як можна змінювати демократію. Сьогодні Будапешт називає себе неліберальною демократією. Ймовірно, цього Трамп хоче у Сполучених Штатах.

Трамп хоче, що до нього ставилися як росіяни до Путіна, чи китайці до Сі Цзіньпіна. Щоб люди його боялися і не сміли нічого говорити проти нього,

– зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Зараз є партнерство між Трампом й Орбаном. Далі вони шукатимуть собі союзників, зокрема, серед Марін Ле Пен у Франції, Найджел Фарадж у Великій Британії.