Шлях до сталого миру: в Україні підсумували зустріч зі США та "коаліцією охочих" у Парижі

У четвер, 17 квітня, українська делегація зустрілася з представниками США та "коаліції охочих" у Парижі. Представники Франції та України позитивно оцінили зустріч та заявили, що очікують продовження діалогу.

Українська делегація складалася з міністра закордонних справ Андрія Сибіги, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм Єрмака.

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Що відомо про зустріч України з союзниками

Відбулися двосторонні переговори делегації України з делегацією США у складі державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставників Президента Сполучених Штатів Стівена Віткоффа та Кіта Келлога. За словами керівника Офісу Президента, українці наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами.

Також делегація України в багатосторонньому форматі зустрілася з країнами-учасницями "коаліції охочих". Серед представників: дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Як описують зустріч української делегації з партнерами

За словами Андрія Єрмака, учасники зустрічі провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення стійкого миру.

Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу,

– підкреслив Єрмак.

Рустем Умєров підтвердив розмови про припинення вогню та додав, що українська сторона наголосила на важливості повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільненню військовополонених та цивільних заручників.

Глава МЗС Андрій Сибіга також згадав зусилля Франції, Німеччини та Великої Британії, спрямовані на досягнення миру.

Представники України нагадали партнерам, що наша країна погодилася на повне припинення вогню ще 11 березня у Джидді. Сибіга зазначив, що посилення тиску на Росію є критично важливим для досягнення справедливого і тривалого миру.

Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустріч у Парижі дипломатичним успіхом.

Це дипломатичний успіх Франції, тому що вперше американці, українці та європейці сіли за один стіл,

– заявив міністр.

На тлі зустрічей у Парижі Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Президент України заявив, що йому вдалося скоординувати подальші контакти та зустрічі.