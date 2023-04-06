У Путіна все виходить з-під контролю: в його зустрічі з гауляйтерами є дуже показовий момент

Диктатор Владімір Путін зібрав у Москві гауляйтерів тимчасово окупованих областей України. Там була низка цікавих деталей, які демонструють, що в Росії все йде не за планом.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, зустріч точно виявилася невдалою. Навіть по фотографіях із зустрічі можна побачити, що присутні слабо вірили в те, що розповідав Путін.

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Навіщо Путін збирав гауляйтерів в Москві

Як наголосив Тизенгаузен, є низка моментів з цієї зустрічі, на які обов'язково потрібно звернути увагу. Диктатор точно хотів продемонструвати, що він не збирається "кидати" тимчасово окуповані території. Попри це, він так і не називав все це "територією Росії", хоч минулого року помпезно розповідав про "нові землі".

Є кілька моментів, чому він їх збирав. Насамперед він намагався продемонструвати, що не збирається кидати ці території. При тому він називає ці території абревіатурами, а не новими "російськими суб'єктами". Не привчає себе до цього,

– зазначив Тизенгаузен.

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Очевидно, що російський диктатор намагався ще й запевнити, що уся ситуація перебуває під його контролем. Хоч регулярні ліквідації різних колаборантів на окупованих територіях України та в Росії демонструють, що все йде не за планом. Путін навіть заїкнувся, що потрібно краще боротися з партизанами.

Намагався показати, що все під контролем. Але, судячи з облич, навіть ті, хто зібралися там, не сильно вірили його словам,

– вважає Тизенгаузен.

Зустріч Путіна з гауляйтерами: коротко