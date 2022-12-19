Зустріч Путіна з Лукашенком: що обговорили президенти

19 грудня російський диктатор Владімір Путін прилетів до Мінська. Там він зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Лукашенко заявив, що зміцнення білорусько-російських зв'язків "стало відповіддю на змінну ситуацію у світі". Про ще говорили Путін та білоруський президент – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Що обговорили Путін з Лукашенком

Головне із заяв Путіна на зустрічі:

Економіка – пріоритет у розвитку відносин Росії та Білорусії;

Путін очікує цього року новий рекорд у товарообігу Росії та Білорусі, він досягне 40 мільярдів доларів;

Росія готова й надалі розвивати атомні проєкти в Білорусі, науку, готувати кадри.

Головне із заяв Лукашенка:

Білорусь та Росія, попри "деякі шорсткості", знаходять відповіді на всі погрози;

Лукашенко сподівається, що Захід "прислухається до голосу розуму" та діалог про безпеку відновиться:

Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами, зокрема і європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і майбутнього світоустрою,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко назвав пріоритетом Росії та Білорусі розв'язання чутливих економічних питань, які допоможуть забезпечити добробут населення;

Білоруський президент пояснив проведення зустрічі з Путіним неможливістю вирішення низки питань урядами двох країн без участі президентів;

Росії та Білорусі завдяки спільній роботі вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Білорусь – не лише добрий сусід, а й союзник, тому всі економічні питання вирішуються, виходячи із цього.

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