Зустріч Путіна з Лукашенком: що обговорили президенти
19 грудня 2022, 16:53Читать новость на русском
19 грудня російський диктатор Владімір Путін прилетів до Мінська. Там він зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
Лукашенко заявив, що зміцнення білорусько-російських зв'язків "стало відповіддю на змінну ситуацію у світі". Про ще говорили Путін та білоруський президент – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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Що обговорили Путін з Лукашенком
Головне із заяв Путіна на зустрічі:
- Економіка – пріоритет у розвитку відносин Росії та Білорусії;
- Путін очікує цього року новий рекорд у товарообігу Росії та Білорусі, він досягне 40 мільярдів доларів;
- Росія готова й надалі розвивати атомні проєкти в Білорусі, науку, готувати кадри.
Головне із заяв Лукашенка:
- Білорусь та Росія, попри "деякі шорсткості", знаходять відповіді на всі погрози;
- Лукашенко сподівається, що Захід "прислухається до голосу розуму" та діалог про безпеку відновиться:
Росія та Білорусь відкриті для діалогу з іншими державами, зокрема і європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і майбутнього світоустрою,
– сказав Лукашенко.
- Лукашенко назвав пріоритетом Росії та Білорусі розв'язання чутливих економічних питань, які допоможуть забезпечити добробут населення;
- Білоруський президент пояснив проведення зустрічі з Путіним неможливістю вирішення низки питань урядами двох країн без участі президентів;
- Росії та Білорусі завдяки спільній роботі вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску.
- Білорусь – не лише добрий сусід, а й союзник, тому всі економічні питання вирішуються, виходячи із цього.
Як Путін летів до Білорусі
- Повідомлялося, що до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга. Номер рейсу – RSD111.
- ЗМІ припускали, що для конспірації з московського аеропорту "Внуково" було піднято було піднято відразу три урядові борти, на яких літає Путін: RA-96022, RA-96014 і RA-96020.
- О 15:30 за місцевим часом повідомили, що у національному аеропорту "Мінськ" приземлився Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Саме цим літаком до Мінська прилетів Путін, якого особисто зустрів Лукашенко.
- ЗМІ кажуть, що борт Путіна супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах. Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, помічений у напрямку до національного аеропорту "Мінськ".