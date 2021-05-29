Зустріч Путіна та Лукашенка тривала 5 годин: про що вони говорили

Переговори Володимира Путіна та Олександра Лукашенка тривали понад 5 годин. На них лідер Кремля та самопроголошений президент Білорусі обговорили ситуацію з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську.

Деталі розмови Лукашенка та Путіна, яка відбулася 28 травня, розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

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Теми розмови на зустрічі Путіна та Лукашенка

За словами Пєскова, глава Росії та самопроголошений президент Білорусі обговорили ситуацію з літаком Ryanair, який вимушено посадили в Мінську після начебто повідомлення про мінування.

Також політики обговорили економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх відносин". Інших деталей зустрічі Пєсков не повідомив.

Розмова Путіна та Лукашенка: що відомо

Зустріч відбулася 28 травня в Сочі. Лукашенко стверджував, що привіз Путіну документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair. Під час розмови "білоруський лідер" пожалівся главі Кремля на авіаційну блокаду.

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