Зустріч Путіна та Лукашенка тривала 5 годин: про що вони говорили

Переговори Володимира Путіна та Олександра Лукашенка тривали понад 5 годин. На них лідер Кремля та самопроголошений президент Білорусі обговорили ситуацію з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську.
Деталі розмови Лукашенка та Путіна, яка відбулася 28 травня, розповів прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.
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Теми розмови на зустрічі Путіна та Лукашенка
За словами Пєскова, глава Росії та самопроголошений президент Білорусі обговорили ситуацію з літаком Ryanair, який вимушено посадили в Мінську після начебто повідомлення про мінування.
Також політики обговорили економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх відносин". Інших деталей зустрічі Пєсков не повідомив.
Розмова Путіна та Лукашенка: що відомо
Зустріч відбулася 28 травня в Сочі. Лукашенко стверджував, що привіз Путіну документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair. Під час розмови "білоруський лідер" пожалівся главі Кремля на авіаційну блокаду.
Посадка літака і затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня білоруські диспетчери посадили у Мінську літак, який прямував з Афін у Вільнюс, заявивши, що у ньому вибухівка.
- Тоді затримали засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, водночас жодної вибухівки на борту не знайшли.
- Згодом Лукашенко назвав журналіста "екстремістом", а дівчину – "його спільницею".
- Після затримання опозиційного блогера в Євросоюзі вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям літати на їхню територію. Україна з 26 травня також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Крім того, міжнародна спільнота розглядає можливість накладення санкції на режим Лукашенка.