Суть у Білорусі: у Зеленського прокоментували мету зустрічі Путіна й Лукашенка у Мінську

У Мінську зараз триває активна фаза переговорів. У Зеленського припустили, для чого Путін та Лукашенко зустрілись у Мінську.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону розповів, що, на його думку, відбувається за закритими дверима у Мінську. Про це пише 24 канал.

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Щоб це не було, ГУР знатиме

Передусім Подоляк зауважив, що щоб не відбувалося між Росією та Білоруссю, українська розвідка буде це знати. Він наголосив, що говорить цілком серйозно.

Якщо нам щось не розкажуть, ми все одно будемо знати, тому що наша розвідка зараз працює вкрай ефективно. Я цілком серйозно зараз говорю. Тому що все що відбувається в Білорусі, принаймні у стосунках з Росією, ми точно розуміємо, про що йдеться,

– сказав він.

Путін хоче представити Білорусь, як перемогу

Подоляк сказав, що концепція у Росії трішки змінилась. Окупанти хочуть сказати, що не Путін винен в тому, що вони провалюють "спецоперацію" і зараз російський диктатор має продавати російському суспільству позитивні речі.

На думку радника глави ОП, у Мінську зараз обговорюють не так піхотний наступ з боку Білорусі, а скоріше чи буде Білорусь існувати як держава самостійно.

Михайло Подоляк вважає, що Путін хоче взяти Білорусь під повний контроль. Це необхідно для хоч якоїсь перемоги. Російському народу диктатор скаже, що ось він юридично збирає слов'янські землі в єдиний якийсь пакет.

Тож зараз Лукашенка намагаються дотиснути та задобрити. За 28 років правління Лукашенко так і не побудував самостійний державний механізм – Білорусь абсолютно залежна від російської економіки та сировини, тож справа залишається за малим. Питання в тому, чи погодиться самопроголошений президент виконувати роль генерал-губернатора.

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