Цинічна умова: Пєсков назвав єдине місто, де можуть зустрітися Путін і Зеленський

У Кремлі неодноразово кликали Володимира Зеленського на переговори із російським диктатором до Москви. Мовляв, якщо хоче розмовляти, нехай їде до ніг Путіна. Востаннє така пропозиція від росіян пролунала 28 січня.

Володимир Зеленський не забарився із відповіддю і запросив Путіна до Києва. Він наголосив, що, мовляв пропозиція зустрітися у Москві свідчить пр небажання російської влади розмовляти про завершення війни. Речник диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву українського президента, пишуть росЗМІ.

Що сказав Пєсков про можливі переговори Путіна і Зеленського?

Реагуючи на слова лідера України, Пєсков наголосив, що, мовляв, контакти Зеленського і Путіна можливі лише у Москві.

Чиновник зауважив, що Росія зберігає свою позицію: якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають бути у російській столиці. Фактично, висуваючи таку умову, Кремль унеможливлює зустріч двох лідерів. І водночас вкотре показують своє справжнє ставлення до усього мирного процесу. Зеленського чекають у Москві лише для підписання капітуляції.

Окремо Пєсков прокоментував "мирні" переговори з американцями. За його словами, "українське врегулювання – це складний процес", з якихось питань вдалося наблизитися до рішення, з якихось поки – ні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше вказував на те, що найбільше суперечностей між сторонами конфлікту викликає питання територій. Росія вимагає увесь Донбас, Україна пропонує заморозити фронт на лінії зіткнення, а США шукають компроміс.

Президент зазначав, що без особистої зустрічі із Путіним територіальне питання вирішити неможливо. Окрім того, він казав, що готовий до переговорів з очільником Кремля.

Що відомо про переговори Росії, США та України?