Переговори були дуже складні, – ОП про зустріч радників "нормандської четвірки"

Відбулася чергова зустріч радників лідерів "нормандського формату". Вона не увінчалася успішними рішеннями чи ухваленням важливих кроків. Причина тому, як і раніше, – не бажання Росії йти на конструктив.

Онлайн-зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбулася 26 травня. Про перебіг переговорів розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Росія заперечує участь у конфлікті

Україна, як зазначив Подоляк, прагне якнайшвидше встановити мир на Донбасі. Росія, як і раніше, намагається відійти від обговорення суті і перекинути розмову на те, які сторони представляють конфлікту. Тобто, як і раніше, Росія намагається перекинути відповідальність на Україну, називаючи конфлікт "внутрішнім".

За словами Подоляка, на цій зустрічі, відбувся дуже жорсткий обмін думками.

Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства… все одно факт залишається фактом – сторонами цього конфлікту є Україна і Росія. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться. І підмінити очевидне теж не можна,

– сказав він.

Принципових рішень немає

Як заявив Подоляк, для України принципово важливо, щоб врегулювання на Донбасі обговорювали сторони, які можуть бути відповідальними за свої обіцянки, тобто Україною і Росією.

Втім, Росія вкотре твердить, що обговорювати Донбас мають сторони конфлікту, себе такою не вважаючи. Він підкреслив – принципових рішень наразі немає.

Водночас Подоляк запевнив, що переговори триватимуть, як у нормандському форматі, так і в Тристоронній контактній групі. Адже Україну безумовно цікавить припинення вогню і забезпечення стабільності на фронті.

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