Боєприпаси, підготовка пілотів на F-16 і не тільки: підсумки "Рамштайну-14"
Джерело:Ллойд Остін
18 липня відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайну". Під час неї очільники оборонних відомств обговорили подальшу військову допомогу для України.
За ліком це вже 14-й "Рамштайн". Під час зустрічі контактної групи глава Пентагону Ллойд Остін дав обіцянку, що наші пілоти пройдуть професійне навчання на американських винищувачах F-16.
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Що відомо про результати "Рамштайну-14"
Крім того, під час зустрічі партнери України розглянули надання нашій державі боєприпасів і додаткових систем ППО. Сам "Рамштайн-14" відбувся у режимі онлайн-конференції.
Ми заслухали співголів коаліції з тренувань на літаках F-16 від Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоб допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися управляти літаками четвертого покоління,
– зазначив Остін.
Резніков у тезах окреслив "Рамштайн-14"
Міністр оборони Олексій Резніков тезово пройшовся результатами 14-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, під час неї Україні надалі продемонстрували непохитну підтримку.
У пріоритеті наразі постачання зброї та обладнання. Всього, що необхідно для звільнення з-під окупації територій нашої країни. Також фокус навели на ППО, боєприпасах і броні.
Очільник оборонного відомства подякував міжнародним партнерам за допомогу, створення нових ініціатив, зокрема коаліції з розмінування.
Разом ми наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього,
– наголосив Резніков.
- До слова, журналісти повідомляють про те, що США невдовзі можуть оголосити про новий пакет військової допомоги. Його масштаби вражатимуть, адже загальна сума може складати 1,3 мільярда доларів.
- За наявними даними, до пакета можуть увійти системи ППО VAMPIRE, дрони-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade. Крім того, Україна може отримати радари, сенсори й аналітичні системи.
- Додамо, що напередодні Олександр Сирський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Невдовзі їх можуть застосувати під час операцій зі звільнення територій нашої країни.