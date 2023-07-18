Боєприпаси, підготовка пілотів на F-16 і не тільки: підсумки "Рамштайну-14"

18 липня відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайну". Під час неї очільники оборонних відомств обговорили подальшу військову допомогу для України.

За ліком це вже 14-й "Рамштайн". Під час зустрічі контактної групи глава Пентагону Ллойд Остін дав обіцянку, що наші пілоти пройдуть професійне навчання на американських винищувачах F-16.

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Що відомо про результати "Рамштайну-14"

Крім того, під час зустрічі партнери України розглянули надання нашій державі боєприпасів і додаткових систем ППО. Сам "Рамштайн-14" відбувся у режимі онлайн-конференції.

Ми заслухали співголів коаліції з тренувань на літаках F-16 від Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоб допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися управляти літаками четвертого покоління,

– зазначив Остін.

Резніков у тезах окреслив "Рамштайн-14"

Міністр оборони Олексій Резніков тезово пройшовся результатами 14-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, під час неї Україні надалі продемонстрували непохитну підтримку.

У пріоритеті наразі постачання зброї та обладнання. Всього, що необхідно для звільнення з-під окупації територій нашої країни. Також фокус навели на ППО, боєприпасах і броні.

Очільник оборонного відомства подякував міжнародним партнерам за допомогу, створення нових ініціатив, зокрема коаліції з розмінування.

Разом ми наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього,

– наголосив Резніков.