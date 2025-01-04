У Пентагоні підтвердили проведення засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

У Німмечині, на авіабазі Рамштайн провеудть 25 засіданні Контактної групи з питань оборони України. На ній сфокусують увагу на забезпеченні практичних кроків для посилення обороноздатності України зараз і в майбутньому.

На зустріч у форматі "Рамштайн" планує приїхати міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони США.

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Чергове засідання "Рамштайну"

Зустріч для обговорення потреб України щодо оборони та безпеки проведуть у Німеччині 7 січня. Під час зустрічі Остін має на меті підтвердити незмінну прихильність США до України разом з міністрами оборони інших країн та військовими лідерами.

Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка зміцнить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому,

– сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона не розповіла подробиці майбутнього засідання. Проте про зустріч заявили після того, як Міноборони США оголосило про кілька пакетів допомоги Україні на загальну суму майже 2,5 мільярда доларів.

Допомога для України від США у 2025 році

Один із них включає президентські повноваження на скорочення 1,25 мільярда доларів США, а в іншому міститься 1,22 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Сабріна Сінгх також наголосила, що за нової адміністрації президента США в Україну може надходити більше можливостей. Натомість на запитання про те, чи планується проведення "Рамштайну" після 20 січня вона відповіла, що може говорити про плани Міноборони лише за чинної адміністрації, передає Укрінформ.

Цікаво! Контактна група з питань оборони України (UDCG) була заснована Міноборони США у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. До неї входять близько 50 країн, які регулярно зустрічаються для обговорення потреб України в безпеці.

Нагадаємо, останнє засідання Контактної групи відбулося у вересні 2024 року. Тоді США офіційно оголосили про надання нового пакету зброї для України на 250 мільйонів доларів. Він містив ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS і бронетехніку. У жовтні зустріч у форматі "Рамштайн" мала стосуватися втілення плану перемоги України, але її перенесли на невизначений термін.