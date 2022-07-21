"Рамштайн" – найдієвіша міжнародна підтримка, – політолог назвав причини

Формат "Рамштайн" – це найбільш дієва та представницька міжнародна підтримка для України. По суті, 50 держав об'єдналися, щоб допомогти ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів український політолог Олександр Сушко. За його словами, на зустрічі "Рамштайн" усі ці держави демонструють не лише політичну солідарність та засудження агресії, але й надають конкретну допомогу для ЗСУ.

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Правильно, що не оголошують конкретний список допомоги

Для України дуже важливо, що постачання зброї не відбувається хаотично. "Рамштайн" допоміг систематизувати усю допомогу, зважаючи на потреби ЗСУ та можливості інших держав.

Є спроби систематичного постачання, яке узгоджується країнами й відображає потреби України та реальні можливості українського війська освоїти в короткі терміни ті чи інші види озброєнь. Дуже важливо, що ми маємо формат, який власне перетворює індивідуальну пропозицію окремих країн у систематичну допомогу, – зазначив Олександр Сушко.

Звісно, українці хотіли б дізнатися конкретний список зброї, яку отримає Україні після зустрічі "Рамштайн-4". Однак, як наголошує Сушко, ніхто такі дані не буде оприлюднювати. Адже росія всіляко намагається зірвати та знищити усі західні постачання. Навіщо допомагати ворогу такою інформацією.

"Тому говорити скільки й коли – було б дуже необачно. Але в загальному ми можемо розуміти, що ця допомога спирається на запити України та можливості конкретних країн", – зазначив політолог.

Сушко про допомогу від партнерів: дивіться відео

Україна отримає додаткові HIMARS

20 липня відбулася вже 4 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Є хороші результати: Україна отримає від США ще чотири артилерійські ракетні системи HIMARS.

Окрім цього, генерал армії США Марк Міллі повідомив, що США та союзники мають передати Україні близько 20 таких систем. Зараз, за деякими даними, ЗСУ мають 12 HIMARS. А вже близько 200 військових пройшли відповідні навчання.