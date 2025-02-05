Нова зустріч "Рамштайну" пройде 12 лютого: цього разу під головуванням Британії

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Цього разу її очолить Велика Британія, а не США.

Майбутнє формату "Рамштайн" сильно залежатиме від адміністрації США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Що очікується на майбутній зустрічі "Рамштайн"

Ще в січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що зустріч відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, яка запланована на 14 – 16 лютого. Він наголошував, що майбутнє формату "Рамштайн" залишається невизначеним, оскільки багато чого залежить від адміністрації у США.

Цього разу головування на зустрічі перейме на себе Велика Британія.

Міністр оборони України Рустем Умєров раніше заявляв, що наступне засідання групи може відбутися в лютому.

Деякі функції Контактної групи вже передані до НАТО. У Вісбадені (Німеччина) розпочала роботу місія NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), яка координує постачання зброї Україні відповідно до обіцянок країн-партнерів та потреб України. Проте Альянс наразі не бере на себе політичну роль у скликанні зустрічей.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі Радіо Свобода запевнив, що незалежно від долі "Рамштайну", союзники продовжать підтримку України через спеціалізовані коаліції – з винищувачів, бронетехніки, ППО, безпілотників тощо.

Формат "Рамштайн" був започаткований у квітні 2022 року, коли тодішній глава Пентагону Ллойд Остін скликав представників країн-союзників на базі ВПС США в однойменному місті Німеччини. Відтоді це стало майданчиком для координації військової допомоги Києву.