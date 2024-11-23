Генсек НАТО приїхав до Трампа у Мар-а-Лаго: про що вони говорили
Генеральний секретар НАТО та новообраний президент США зібралися у Флориді для дискусій щодо безпекових викликів, які стоять перед Альянсом. Разом із ними були члени національної безпеки та інші високопосадовці.
22 листопада у Флориді відбулася зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте з новообраним президентом США Дональдом Трампом, на якій вони обговорили важливі аспекти глобальної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пресслужбу НАТО.
Дивіться також Обговорять посилення ППО: Сибіга розповів деталі про екстрене засідання Україна – НАТО
Які деталі відомі про зустріч Рютте з Трампом
Зустріч відбулася в маєтку Трампа в Палм-Біч, відомому як Мар-а-Лаго.
У ході обговорень, що тривали кілька годин, Рютте і Трамп зосередилися на поточних викликах безпеки, із якими стикається світ. Серед них – питання, пов’язані з глобальними геополітичними загрозами.
Окрім того, генеральний секретар НАТО і його команда мали зустріч з конгресменом Майком Волтцом і представниками команди національної безпеки Трампа.
Зустріч генсека НАТО та нообраного президента США: останні новини
- Генсек НАТО Марк Рютте нещодавно планував зустріч з Дональдом Трампом для обговорення стратегії врегулювання війни в Україні.
- За попередніми даними, він намагався переконати Трампа в потребі досягнення справедливого миру, який не спровокує подальшу агресію Росії.
- Європейські чиновники вважають Рютте головним перемовником між Європою та адміністрацією Трампа.