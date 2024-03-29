Дуже важлива зустріч: які проблеми зможе вирішити візит українського уряду в Польщу

Денис Шмигаль та Дональд Туск 28 березня зустрілися у Варшаві для обговорення важливих питань щодо відносин України та Польщі. Це важлива і водночас унікальна зустріч.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив Пьотр Кульпа колишній член уряду Польщі. Він пояснив основні завдання зустрічі двох міністрів.

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Політика Польщі

За словами Кульпи, це зустріч-консультація, де головним завданням є не стільки вирішення питань, скільки розуміння позиції обох сторін та напрацювання рішень.

"Щодо тих питань, які розділяють Україну та Польщу, то тут є прогрес. Найскладніші моменти, пов'язані з кордоном і зерном, регулюються погодженням у Брюсселі. Буде прогрес і перелом, я вірю, що транзит українського зерна через Польщу відбуватиметься без перешкод", – відзначив він.

Як заявив польський прем’єр-міністр, рішення, які шукають, необов'язково влаштовуватимуть усіх, однак вони повинні враховувати основні побажання українських та польських аграріїв.

"Передусім це пошук заходів, які рятуватимуть дрібних фермерів у Польщі від конкуренції з великими господарствами України в плані ціни виробництва зерна. Це сильно тисне на Туска. А головний ключ для них – підтримка", – пояснив Кульпа.

Для України важливим є питання транспортування передусім гуманітарної допомоги та боєприпасів. Це питання національної безпеки України.

"Протестує не польський уряд. Це соціальні протести. Якби уряд міг вирішити проблему – не було б питань. Щоб досягти згоди, напрацьовуються методи таким чином, аби ті сотні компаній, якій вийшли на протест, зняли блокування доріг. Це стосується не лише кордону. Поляки теж блокувалися і були відрізані від іншої частини держави", – додав він.

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