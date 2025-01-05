У Німеччині спростували заяви опозиції про "візит Шольца до Путіна" і вимагають вибачень

У Соціал-демократичній партії Німеччини спростували заяви опозиційного політика Родеріха Кізеветтера про нібито заплановану зустріч Олафа Шольца та Владіміра Путіна та вимагають вибачень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF. Зазначається, що ці заяви були "явним порушенням" угоди про чесні вибори.

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Як у Німеччині коментують заяви Кізеветтера

Лідер парламентської фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх назвав заяви про зустріч Шольца та Путіна "повністю вигаданим".

Такими вигаданими заявами впливові представники фракції ХДС/ХСС явно намагаються сконструювати аргументи проти розумного зовнішньополітичного курсу Олафа Шольца,

– сказав він.

Мютценіх додав, що Фрідріх Мерц, як лідер парламентської фракції, повинен негайно домогтися того, щоб Кізеветтер відмовився від своїх неправдивих заяв і публічно перепросив перед федеральним канцлером.

Генеральний секретар СДПН Матіас Мірш також назвав цю заяву Кізеветтера "ганебною та віроломною". Він заявив, що закликає свого візаві з ХДС Карстена Ліннемана змусити Кізеветтера "негайно" видалити повідомлення про нібито зустріч Шольца з Путіним і перепросити.

Нагадаємо, раніше речник з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що канцлер Олаф Шольц нібито хоче зустрітися з Путіним. За його словами, зустріч планується перед парламентськими виборами, які відбудуться 23 лютого.