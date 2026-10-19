Переговори без України: у Китаї відповіли щодо можливої зустрічі Сі, Трампа та Путіна

МЗС Китаю 19 жовтня заявило про відсутність даних щодо підготовки саміту лідерів КНР, США та Росії. Речниця відомства Мао Нін відмовилася коментувати ймовірні переговори про завершення війни в Україні.

Про це представниця китайського дипломатичного відомства повідомила під час брифінгу.

Як у Китаї коментують інформацію про зустріч Трампа, Сі та Путіна?

Мао Нін зазначила, що наразі не має жодної інформації, яку могла б надати пресі.

Журналісти просили її підтвердити або спростувати чутки про організацію зустрічі Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Що відомо про ймовірний саміт?

За даними ЗМІ, російський очільник ще 9 жовтня під час телефонної розмови запропонував президенту США провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС.

Цей захід запланований на 18 – 19 листопада у китайському місті Шеньчжень. Головною темою переговорів нібито мало стати обговорення шляхів завершення війни в Україні, однак станом на середину жовтня Вашингтон і Пекін не дали чіткої згоди.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Узбекистану підтвердив, що розмови про можливий контакт між лідерами трьох держав дійсно велися.

Яка реакція України?

Офіційний Київ різко засудив саму ідею обговорення долі держави без участі її представників. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що російському лідеру не місце за столом переговорів, поки триває терор проти цивільного населення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кремлі також прокоментували чутки про саміт. Речник Дмитро Пєсков заявив, що сторони лише згадували про таку можливість, але предметних домовленостей щодо організації чи порядку денного не було.

Крім того, українська сторона активно шукає власні шляхи для дипломатичного врегулювання, і Володимир Зеленський припускав, що зустріч із Путіним може відбутися під час саміту G20 у США.