Сибіга зустрівся з Фіцо, який нещодавно зробив цинічну заяву про "нацистів" в Україні

Нещодавно обраний на посаду міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який незадовго до цього встиг обурити новою заявою.

Про зустріч зі скандальним словацьким посадовцем повідомило МЗС України. Зустріч пройшла сьогодні, 18 вересня, у столиці Словаччини – Братиславі.

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Андрій Сибіга зустрівся з Робертом Фіцо

Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим Прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем,

– повідомив очільник українського МЗС.

За його словами, вони обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Словаччиною у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.

Нещодавно Фіцо зганьбився через чергову цинічну заяву

Нагадаємо, що днями одіозний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні воюють нібито "нацистські війська". За його словами, з цим "мовчки мириться" весь світ.

За словами Роберта Фіцо, світ сповнений неправди та брехні, оскільки, з одного боку, говорять про скоєні злочини, а з іншого – нібито здійснюються неймовірні компроміси, "які ображають жертв Голокосту та расового насильства".

Він також заявив, що тепер "фашистом" у Словаччині називають людину, у якої "інша думка".