Що буде, якщо Путін проігнорує переговори у Стамбулі: у Зеленського відповіли

15 травня у Стамбулі президент Зеленський чекатиме на Володимира Путіна для обговорення завершення війни в Україні, передусім припинення вогню. У Кремлі досі не відповіли, чи планує диктатор приїхати до турецької столиці.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025 прокоментував ймовірну відмову очільника Кремля від візиту до Стамбула, передає 24 Канал.

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Це буде викриття справжніх намірів Путіна

За словами Єрмака, якщо диктатор не приїде до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, а також, що вона не хоче жодних мирних перемовин.

Чиновник наголосив, що якщо Москва ухилиться від переговорів, США та увесь світ мають потужно відреагувати. Йдеться про нові санкції для країни-агресорки та збільшення військової допомоги Україні.

До слова, заступник Єрмака Михайло Подоляк зауважив, що Україна готова змінити документи, які забороняють президенту проводити переговори з Путіним.