Білий дім опублікував фото Трампа й Чарльза III: їх назвали "двома королями"
- Офіційний акаунт Білого дому опублікував фото зустрічі Трампа та Чарльза III з підписом "Два королі", що викликало дискусії в соцмережах.
- В США проходять багатомільйонні протести під назвою "Ніяких королів" проти політики Трампа, які збирають мільйони учасників.
Офіційний акаунт Білого дому опублікував фото зустрічі президента США Дональда Трампа та короля Великої Британії Чарльза III. Особливу увагу користувачів соцмереж привернуло те, як його підписали.
В соцмережах виникло чимало дискусій через останній допис Білого дому в соцмережі X.
Що відомо про новий допис Білого дому?
Король Британії Чарльз III та королева Камілла прибули до Штатів з нагоди 250-річчя незалежності США. Перший візит монарха до Америки з 2007 року включає в себе зустріч з президентом США, екскурсію до Білого дому та виступ перед американським Конгресом.
У дописі Білого дому в Х Трампа і Чарльза назвали "двома королями". Це спровокувало в соцмережах чимало дискусій.
Дописи Дональда Трампа та його адміністрації часто викликають обурення в соцмережах. Президент США регулярно виставляє згенеровані картинки, де зображає себе в різних ролях. У жовтні 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс, під час масштабних конфліктів проти політики нинішньої влади, опублікував згенероване штучним інтелектом відео. На ньому Дональд Трамп був зображений в образі короля.
З 2025 року в США регулярно проходять багатомільйонні протести проти політики президента Трампа. Їхній основний лозунг – "Ніяких королів". Мітинг у день народження американського президента, 14 червня, зібрав від 4 до 6 мільйонів людей. У другій хвилі акцій, яка проходила у жовтні, взяли участь 7 мільйонів людей в усіх 50 штатах.
Що відомо про скандальні фото президента США?
У квітні 2025 року американський президент виклав картинку з собою, образі Ісуса, згенеровану штучним інтелектом. Він навіть був змушений видалити фото, яке викликало негативну реакцію серед його прихильників.
У травні 2025 року Білий дім без додаткових коментарів опублікував згенероване за допомогою нейромереж зображення Трампа. На ньому він був в ролі Папи Римського.
У липні 2025 року Білий дім опублікував фото Трампа в образі Супермена. Воно стало вірусним, зібравши мільйони лайків.