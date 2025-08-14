Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці відбудеться вже 15 серпня. Для інформаційної картинки Росія може кинути в бойові дії по всій лінії фронту не одну тисячу окупантів.

Це потрібно для того, щоб показати, що нібито російська війська "прорвали фронт". Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Це білет в один кінець. Росіяни будуть здійснювати подібні дії по всій лінії фронту, починаючи від Кінбурнської коси, закінчуючи Куп'янськом, Вовчанськом, Липцями і так далі. Десь будуть намагатися кинути кілька тисяч, щоб можна було показати в інформаційному потоці, що фронт прорваний", – сказав він.

Хоча з погляду виконання бойового завдання це не матиме жодної логіки. Українські захисники або ліквідують загарбників, або візьмуть у полон.

Ризики повітряного перемир'я

Роман Світан зазначив, що Путіну зараз потрібно кілька тижнів так званого повітряного перемир'я, щоб можна було підтягнути резерви фронтального рівня, як мінімум, армійські резерви. Вони зараз перебувають на глибинах 50 – 100 кілометрів і не можуть ближче підійти. Тому що ЗСУ вибивають їх на заході.

Зараз в інформаційному потоці почала ходити ідея зупинки повітряних ударів, повітряного перемир'я, щоб дати Путіну підтягнути війська. Це буде проблема, якщо ми дамо йому підійти до лінії боєзіткнення технікою, боєприпасами, достатньою кількістю особового складу. Тоді будуть оперативні прориви. А на цей момент у нас стійка лінія фронту,

– підкреслив він.

За його словами, напередодні зустрічі Трампа і Путіна Росія буде кидати величезну кількість особового складу на фронт. Ймовірно, 3 – 7 тисяч загарбників буде ліквідовано.