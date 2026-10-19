"Були розмови": Рубіо розкрив деталі можливої зустрічі Трампа, Путіна та Сі

Держсекретар США Марко Рубіо 19 жовтня прокоментував ймовірну зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Він підтвердив, що розмови про такі переговори вже велися, але остаточної згоди ще немає.

Як пише видання Reuters, американський посадовець наголосив, що Вашингтон прагне якнайшвидшого завершення бойових дій через високі ризики ескалації. Спілкуючись із журналістами під час візиту до Узбекистану, він зазначив, що президент США чітко висловив своє бажання зупинити конфлікт.

Що кажуть у США про переговори

"Розмови про таку зустріч велися. Не знаю, чи остаточно вона узгоджена, але позиція президента чітка: він хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилася", – зазначив Рубіо.

Він підкреслив, що Сполучені Штати стурбовані можливістю поширення війни на інші держави.

Ми не бачимо нічого доброго в цій війні. Ми бачимо багато її недоліків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення цієї війни на іншу країну через невдалу диверсійну атаку, через безпілотники, які потрапляють під дію засобів радіоелектронної боротьби,

– зазначив держсекретар.

Посадовець прибув до Самарканда для зустрічі з представниками країн формату C5+1, куди входять США та п'ять держав Центральної Азії.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що для дипломатії не потрібні докази готовності Росії до миру, адже "це не кримінальна справа".

Тим часом Москва пропонує провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на своїх умовах, причому президента України на цю зустріч запрошувати не планують.