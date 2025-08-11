Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

До теми Трамп розповів, чому на його зустріч із Путіним на Алясці не запросили Зеленського

Що обговорив Єрмак з Рубіо телефоном?

Андрій Єрмак розповів, що поінформував Рубіо про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня. Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на Росію для вжиття реальних кроків у цьому напрямку,

– зазначив глава ОП.

Він також подякував американській стороні за лідерство президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

"Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру", – написав Єрмак.

Окрім того, очільник Офісу Президента висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку нашої держави.

До слова, раніше Володимир Зеленський зазначив, що російська влада не хоче припинення вогню та закінчення війни в Україні, а готується до нових наступальних операцій. Окупанти переміщують свої війська для нових атак.