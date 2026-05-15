"Путін та Сі зірвали перемир’я": чому Росія обстріляла Україну під час візиту Трампа до Китаю

У ніч на 13 травня Росія масовано атакувала Україну та продовжила удари вдень та вночі 14 травня. Обстріли тривали на тлі візиту Дональда Трампа до Китаю.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що Володимир Путін прийняв рішення вдарити по Україні у ці дати через Китай. За його словами, саме Сі Цзіньпін сприяв цьому.

"Китай – це безпосередній учасник у прийнятті рішень щодо удару по Україні. Він підштовхнув атакувати з 13 на 14 травня. Зараз вже зрозуміло, що Путін – це "шістка" Пекіна, яку він нацькував на Європу із завданням "покусати" Україну. Він єдиний тримає Путіна та ставить йому завдання", – сказав він.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що масована атака на Україну 13 – 14 травня – це меседж для Трампа і Сі Цзіньпіна. На думку експерта, у такий спосіб Кремль хотів показати, що може грати важливу роль у світових процесах та має ресурси. Крім того, Путін хотів би бути присутнім на зустрічі лідерів США та Китаю.

Як Росія виконала завдання Китаю?

Роман Світан зазначив, що Путін проігнорував прохання Трампа про перемир'я. Тому зараз американський лідер повинен зрозуміти, що Росія діє за вказівками Пекіна та не зважає на позицію США.

Путін та Сі зірвали спробу розтягнути перемир'я хоча б до 15 – 16 травня. Путін показав, що прохання Трампа йому абсолютно нецікаві, він відпрацював програму Китаю. Поведінка Путіна у цьому сенсі – "шістки" Сі Цзіньпіна,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Переговори Трампа з Сі Цзіньпіном не стосувалися війни в Україні, тому що лідеру Штатів це не вигідно. У нього є своя проблема з Близьким Сходом, однак Пекін її не розв'яже.

Розв'язавши свої проблеми з Іраном самостійно, американці могли б нівелювати вплив Китаю та Росії, відзначити російсько-китайську "вісь зла", забравши звідти Іран. Така можливість є, у найближчий тиждень буде зрозуміло, чи скористається нею Трамп,

– припустив військовий експерт.

Що відомо про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна?

Вперше з 2027 року Дональд Трамп здійснив візит до Пекіна 13 – 15 травня. Американського лідера зустрічали з урочистостями: з музикою та червоною доріжкою перед Великою залою народних зібрань.

Трамп та Сі Цзіньпін вже провели переговори. Політики говорили про війну в Ірані, торгівлю та продаж американської зброї Тайваню.

Цікаво, що 14 травня анонсували візит Путіна до Китаю. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це відбудеться "найближчим часом". Російські ЗМІ пишуть, що вона запланована на другу половину травня.