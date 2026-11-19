Дональд Трамп оголосив про спільне з президентом Китаю Сі Цзіньпіном прагнення припинити війну в Україні. До діалогу лідерів згодом приєднається російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час переговорів із лідером Китаю 19 листопада.

Позиція Трампа та Сі щодо війни

Американська сторона розраховує на посередництво та сприяння Пекіна у досягненні миру.

Ми прагнемо допомогти у вирішенні ситуації, пов'язаної з війною Росії та України. Ми хотіли б, щоб вона закінчилася... Трохи згодом сюди прибуде президент Путін, тож у нас відбудеться тристороння зустріч,

– зазначив американський лідер.

Трамп висловив сподівання, що майбутня зустріч лідерів США, Китаю та Росії "може бути успішною".

Окремо американський президент звернув увагу на втрати внаслідок бойових дій. Трамп наголосив, що щомісяця війна забирає життя тисяч людей, зокрема на фронті.

Хотіли б побачити її завершення, думаю, можу сказати це за нас обох. Тисячі, переважно солдатів, гинуть щомісяця,

– наголосив Трамп на спільній позиції з лідером Китаю.

Лідер Сполучених Штатів каже, що розраховує на допомогу китайської сторони на шляху до завершення війни Росії проти України.

Перед перемовинами із Сі Цзіньпіном Дональд Трамп встиг зустрітися з Володимиром Путіним. Американський президент публічно заявив, що між ними вже "багато років чудові відносини", і назвав російського диктатора своїм другом. Їхній діалог тривав менш як годину.