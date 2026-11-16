Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна на саміті АТЕС: експерт про можливі теми порядку денного

Тристоронній саміт за участі очільників США, Китаю та Росії привертає колосальну увагу світової спільноти через спектр чутливих геополітичних питань. Ці переговори формують складні баланси інтересів великих держав на тлі глобальної нестабільності.

Імовірна тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії викликає чимало дискусій щодо порядку денного та можливих кулуарних домовленостей. Про реальні цілі сторін в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олексій Буряченко.

Які теми можуть бути на столі?

Як зазначив фахівець, колективними зусиллями вдалося прибрати тему російсько-української війни з офіційного порядку денного саміту АТЕС. Обговорювати європейську безпеку без самої Європи та України було б абсурдом, і в цьому також не зацікавлений Пекін як сторона, що приймає.

Все буде відбуватися, скоріш за все, під загальною парасолькою світової безпекової теми, як ядерне стримування, оскільки договір між двома найбільшими ядерними державами не діє ще з початку року між Російською Федерацією і Сполученими Штатами,

– зауважив Буряченко.

На думку експерта, тема ядерного балансу є радше приводом для зустрічі, ніж гарантією швидких рішень, адже Москва прагне зберігати видимість впливу на рівні зі США, уникаючи реального залучення Китаю до жорстких угод.

Чому фактор КНДР і Тайваню важливий на майбутніх переговорах?

Початковою метою американської сторони була безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні, де однією з найгостріших проблем стало різке зростання співпраці між Москвою та Пхеньяном. Вашингтон і Пекін намагаються не допустити ескалації, яка могла б перерости у прямий конфлікт супердержав.

Північна Корея почала дуже сильне зближення з Російською Федерацією, особливо у сфері військово-промислового комплексу і створення ядерної тріади,

– пояснив експерт.

Окрім корейського треку, вагомими залишаються питання стабільності навколо Тайваню та загальна ситуація на Близькому Сході.

Чутки про торги щодо України не відповідають реальності

Повідомлення деяких медіа про те, що Кремль начебто намагається обміняти преференції щодо України на ситуацію в Ормузькій протоці, аналітик вважає інформаційним вкидом. Поточний стан справ у судноплавстві цілком контрольований і не потребує таких геополітичних поступок з боку Вашингтона.

Цей вкид західних ЗМІ про можливий обмін нічого спільного з реальністю немає, тому що не відповідає основним магістральним інтересам сторін,

– підсумував Буряченко.

Поки триває війна, Росія залишається ослабленою, тому спроби кремлівського диктатора розіграти ілюзію нового розподілу світу не мають під собою реального підґрунтя.

Що передувало переговорам лідерів?

Раніше активно обговорювалося, чи обговорюватимуть Україну на саміті лідерів трьох країн, оскільки дипломатичний тиск партнерів дуже звузив можливості кулуарних угод. Водночас аналітики застерігали, що спроби домовлятися без України створюють серйозні ризики для глобальної стабільності. Експерти оцінювали загальні перспективи тристоронніх переговорів і наголошували, що ключові суперечності між державами навряд чи вдасться вирішити за один раунд переговорів.