Експерт з міжнародної політики та конфліктології Дмитро Шеренговський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що зустріч Зеленського і Трампа була важливою й корисною з кількох точок зору.

У чому успіх зустрічі Зеленського і Трампа?

По-перше, зустріч Трампа і Зеленського засвідчила, що Україна все ще залишається в переговорному процесі. Трамп показав готовність шукати шляхи для діалогу. Це дуже важливо, бо без діалогу є ризик затяжної війни. І саме Україна найбільше зацікавлена, щоб це припинити.

По-друге, політики обговорювали роль європейських партнерів. Це був ключовий момент, бо з самого початку було ясно: тільки розмови між США та Україною недостатньо – потрібен формат із залученням Європи.

По-третє, перед зустріччю відчувалася зміна риторики. Особливо на контрасті з попередніми переговорами Трампа з Путіним, які мали тривожний вигляд: тоді були перебільшені очікування й навіть ходили чутки, що Росія нібито готова на компроміси. Але, зрештою, Москва не змогла проштовхнути багато своїх вимог. Тому вже тоді ситуація не виглядала загрозливою.

Коли ж відбулася сама зустріч у Білому домі, стало ясно – нічого драматичного не сталося.

Якщо абстрагуватися від особистості Трампа й уявити на його місці Байдена, Клінтона чи Сандерса, то це була звичайна медіація.

Йдеться про класичний процес посередництва: коли третя сторона – у цьому випадку США – намагається посадити за стіл дві ворогуючі сторони, окреслити їхні "червоні лінії" й знайти, де є простір для компромісу.

Нагадаємо, що за підсумками саміту у Білому домі США та країни Європи почали готувати проєкт гарантій безпеки для України. Американці пообіцяли свою участь у захисті нашої держави від повторної російської агресії.