Зустріч у символічному місці: про які мирні плани міг говорити Зеленський з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Римі та коротко обговорили припинення вогню й мирний процес. Президент України назвав розмову "продуктивною дискусією".

Добрий знак полягає навіть у тому, що Трамп сів навпроти Зеленського. Такою думкою з 24 Каналом поділився голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, додавши, що це виглядало символічно.

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"Символічно, що розмова відбулася у Базиліці Святого Петра. Навіть саме фото щонайменше викликає захоплення", – зауважив Віктор Шлінчак.

Кожен, хто бував у цьому соборі, розуміє, що всі його деталі дуже символічні, кожен фрагмент є знаковим. Ба більше, це єдиний собор, у якому є державний знак єдиної країни – України. Мовиться про мозаїчні зображення Володимира Великого та княгині Ольги та український тризуб. Ці мозаїки створив італійський художник.

Після візиту Віткоффа до Росії у нас мало ясності та новин, тому що два плани – від США та від Європи – суттєво відрізняються,

– додав Віктор Шлінчак.

Головна відмінність в тому, що Сполучені Штати у своєму плані фактично узаконюють російську агресію у майбутньому. Натомість бачення Європи полягає в тому, що будь-які перемовини треба починати із зупинки вогню, не даючи ворогу жодних поступок. Ймовірно, саме про це говорили Зеленський і Трамп.

План європейців, який побудований разом з українською командою, є для нас не просто більш логічним. Він містить кардинально протилежні підходи та позиції щодо закінчення війни.

До слова, Білий дім назвав розмову Трампа і Зеленського продуктивною. Зустріч відбулася у приватному порядку. Лідери зустрілися у межах поминальних відправ за Папою Франциском.

Невдовзі після зустрічі з Зеленським, Трамп опублікував допис, в якому вкотре висловився про війну. Він заявив, що Путін, скоріш за все, не хоче миру, бо продовжує обстрілювати українські міста. В такому випадку президент США пообіцяв йому банківські або вторинні санкції.