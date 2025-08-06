Спецспосланець американського президента Стів Віткофф 6 серпня прибув до Москви. Ймовірно він дав зрозуміти російському диктатору, що у Трампа закінчується терпіння і настав час рухатися в бік мирного врегулювання війни.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, додавши, що якщо очільник Кремля далі затягуватиме час, тоді США можуть суттєво посилити Україну зброєю.

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Яка мета візиту Віткоффа до Москви?

Місія Віткоффа, на думку Романюка, полягає у тому, що він мусить хоч щось вичавити з Путіна і привезти це у Вашингтон. Адже на тлі успіху, коли Трамп має примиряти Вірменію та Азербайджан (які у стані війни понад 35 років), йому потрібна позитивна звістка і з Росії щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Однак у Путіна немає бажання припиняти загальну війну, тим більше сухопутну. Є інформація, що Росія начебто готова на часткове перемир'я – у повітряному просторі.

"Я бачу візит Віткоффа, як візит пожежника, щоб рятувати ту пожежу, яка розгоряється між Вашингтоном і Москвою, між Трампом і Путіним. Умовно кажучи, Трамп відправив його в останню путь, аби домовитися з Путіним, щоб той дав йому хоч щось зі свого столу, аби Трамп міг це використати як успіх в переговорному процесі", – озвучив Романюк.

За його переконанням, американський президент хоче, щоб Путін бодай на щось погодився, аби була змога зберегти з ним дружні відносини. США одночасно відправляють своїх спецпредставників в Росію (Віткоффа) та Україну (Келлога) і хочуть натиснути на Москву.

Завдання Віткоффа – щось випросити у Путіна, навряд чи він може диктувати свої умови Кремлю чи ставити ультиматум. Романюк сподівається, що Москва буде змушена погодитись на певні кроки, адже Путін тягнув цю умовну жуйку з січня, затягувати далі час вже нема куди.

Коли Трамп говорив телефоном з Зеленським і питав, чи може Україна вдарити по Москві чи Санкт-Петербургу, можливо, це був сигнал Кремлю. Типу, якщо Путін не припинить війну, то Трамп буде змушений надати Україні далекобійні ракети,

– озвучив Романюк.

Якщо вже чимось жертвувати Путіну заради збереження мирних домовленостей з Трампом, то це, на думку голови громадської організації "Україна в НАТО", може бути перемир'я в повітрі. Тому що Росія дуже болісно реагує на удари українських БпЛА по російських НПЗ, їй дуже не вистачає пального.

Якщо переговори з Віткоффом не принесуть результатів (а дедлайн Трампа для Росії спливає 8 серпня), тоді, як припустив Романюк, Україна може отримати від США щось потужне для завдання ударів по російських НПЗ та інших цілях.