Допомога Україні й питання розширення ЄС: що обговорять європейські лідери на саміті

В іспанському місті Гранада цього тижня відбудеться дводенна зустріч європейських лідерів. Війна в України та розширення ЄС є головними серед тем на порядку денному.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю. Так, 5 жовтня відбудеться чергова зустріч Європейської політичної спільноти, а 6 – неформальна зустріч глав держав і урядів ЄС. На саміт у четвер прибуде й українська делегація. У Брюсселі відмовилися коментувати можливий візит Володимира Зеленського через безпекові заходи. Втім, Радіо Свобода пише, що Україну представлятиме прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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ЄС готується до розширення

Під час неформальної зустрічі глави держав та урядів ЄС обгорять стратегічні напрямки подальшого розвитку ЄС з огляду на нову ситуацію у Європі після російського вторгнення. На умовах анонімності високопосадовець ЄС заявив, що в Євросоюзі вже активно йдуть дискусії стосовно внутрішніх реформ та підготовки до розширення до 2030 року.

Я думаю, що у нас в ЄС є домашнє завдання, але є і домашнє завдання для майбутніх членів або тих, хто прагне до членства,

– сказав високопосадовець.

Співрозмовник зазначив, що головний меседж про розширення лунає у позитивних тонах – це стане перевагою для Євросоюзу і зробить його сильніше. Втім, держави-члени ЄС мають вирішити, що необхідно адаптувати всередині ЄС та які реформи провести.

"Розширення означає збільшення населення на 14%, зріст ВВП, нові ринки. Отже, це можливість, але це також і виклик, коли йдеться про процес прийняття рішень, коли йдеться про політику, коли йдеться про бюджет. І ці питання потребують вирішення", – сказав високопосадовець.

Україна залишається головною темою

На фоні загострення міграційної кризи в ЄС, фокус змістився на підведений острів Італії – Лампедузу. Острів знаходиться біля Тунісу і через це став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС. Зокрема, у листі-запрошенні до держав-членів ЄС президент Європейської Ради заявив, що європейські лідери зможуть провести конструктивний діалог з питання міграції.

Втім, високопосадовець ЄС запевнив, що Україна й надалі залишається пріоритетною темою для держав-членів Євросоюзу.

У нас не було жодного засідання Європейської Ради, на якому не обговорювалося б це питання. Україна буде присутня на зустрічі Європейської політичної спільноти, буде спеціальна сесія присвячена цій темі, а також відбудуться двосторонні переговори,

– про це заявив європейський дипломат на умовах анонімності.

Очікується, що європейські лідери вкотре підтвердять свою підтримку у вигляді дипломатичних зусиль, постачання зброї та фінансової допомоги.

Рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

Під час дводенної зустрічі лідери не будуть обговорювати відкриття переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що ці дискусії активізується після осіннього звіту Єврокомісії щодо успіху України в реформах. Високопосадовець ЄС зазначив, що рекомендації від Комісії дуже важливі для лідерів.

"Дискусія про розширення зараз не відбувається. Дискусія буде в грудні, і рішення буде прийнято в грудні на основі звіту Комісії", - сказав співрозмовник.

Зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану

Очікується, що на полях саміту відбудеться зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва за участі Шарля Мішеля, Олафа Шольца та Нікола Пашиняна. Втім, розраховувати на підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном не варто.

"Очікувати підписання договору в Гранаді – це дещо оптимістично. Попереду ще чималий обсяг роботи в цьому напрямку", – сказав високопосадовець ЄС.