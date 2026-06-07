Зеленський вперше розкрив подробиці зустрічі з російським олігархом Абрамовичем

Президент Володимир Зеленський уперше прокоментував контакти з російським бізнесменом Романом Абрамовичем під час війни. За його словами, той приїжджав до Києва та передавав повідомлення між Україною і Володимиром Путіним.

Про це президент України розповів інтерв'ю британському Sky News.

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Що сказав Зеленський про зустріч з Абрамовичем?

За словами Зеленського, Абрамович приїжджав до Києва та заявив, що має намір передати повідомлення безпосередньо від українського президента до Володимира Путіна. Він також пропонував виступати посередником і обмінюватися меседжами між сторонами.

Глава держави зазначив, що такі контакти не були таємницею, однак Україна наполягала на тому, що будь-які подібні комунікації не повинні відбуватися публічно. Крім того, він підкреслив, що ключовою позицією Києва залишається неможливість поступок територіями.

Зокрема, Зеленський заявив, що Україна не розглядатиме передачу Донбасу Росії як умову миру. За його словами, це було чітко донесено під час будь-яких контактів з росіянами.

Президент також додав, що після отримання повідомлень Абрамович нібито висловив готовність передати їх безпосередньо Путіну.

Нагадаємо, Financial Times писало, що 21 травня Зеленський попросив бізнесмена Романа Абрамовича передати Путіну сигнал про готовність до двосторонньої зустрічі. Йдеться про потенційну зустріч лідерів, яка може стати першою за більш ніж чотири роки від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, у Кремлі заявили, що контакти між Росією та Україною не обмежуються офіційними переговорами та мають певні закриті канали.