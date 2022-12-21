Зеленський передав Байдену медаль українського командира HIMARS

Глава держави Володимир Зеленський 21 грудня відвідав США. Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом український лідер вручив йому медаль командира батареї HIMARS.

Байден зауважив, що українці продовжують надихати. Не лише США, а й увесь світ своїми мужністю, стійкістю і рішучістю щодо свого майбутнього.

Цікаво Переговори Зеленського і Байдена в Білому домі стартували: перші заяви лідерів держав

Зеленський передав Байдену нагороду українського воїна

Після розмови у Білому домі Зеленський вручив Байдену нагороду українського героя.

Дякую, пане президенте. Звичайно, я також хочу подякувати міжпартійній підтримці, спасибі Конгресу, а також подякувати вам від простого народу, вашому простому народу, американському народу. Я дуже ціную це,

– сказав глава держави американському президенту.

За його словами, свою медаль за бойові заслуги президенту США передав український командир батареї HIMARS, який воює на Донеччині.

"Хлопець, який є справжнім героєм, справжнім капітаном, попросив мене передати його медаль, він попросив мене передати нагороду президенту Байдену", – зауважив Зеленський.

Також він вручив Байдену листа від українського захисника.

"Ось лист. Він українською, я не читав його, але тут є переклад. Це від нього", – зазначив президент, додавши, що українського воїна звуть Павло.

Байден відповів, що він не заслужив цієї нагороди, однак дуже вдячний за неї. Президент США зазначив, що він разом зі своїм покійним сином-ветераном Бо Байденом мав традицію дарувати один одному спеціальні монети. Він передасть одну Зеленському, щоб той вручив її українському воїну.



Зеленський передав Байдену нагороду українського військового / Фото Bloomberg

Візит Володимира Зеленського до США: коротко