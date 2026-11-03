Пряма зустріч Зеленського з Путіним зараз несе більше ризиків, ніж можливостей, – політолог

Пряма зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним наразі не принесе Україні реальних результатів. Росія не прагне миру, а лише намагається імітувати переговори та використати діалог для власних політичних маневрів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. За його словами, колись ця зустріч таки відбудеться. Але наразі в ній немає сенсу. І несе вона більше ризиків, ніж можливостей.

Росія лише імітує переговори

Як наголосив Буряченко, наразі Росія не бажає ані завершення війни, ані стабільного перемир'я, а лише намагається імітувати перемовний трек. При цьому в організації такої зустрічі може бути зацікавлений Дональд Трамп, якому потрібно підсилити свої електоральні позиції.

Натомість найближчим часом перемовини в Туреччині чи в США малоймовірні, оскільки Путіну довелося б щось дати Трампу, до чого Москва не готова.

Коментуючи заяви Кремля, що Зеленський може зателефонувати Путіну або приїхати до Москви, експерт наголосив, що цього робити не можна в жодному випадку.

Хто ж прилетить до Москви? Тільки та сторона, яка, по суті, приймає умови капітуляції. Я думаю, що це абсолютно очевидно,

– зазначив Буряченко.

Чим небезпечна зустріч Зеленського і Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Не менші загрози для української сторони становить і звичайний дзвінок між лідерами. Диктатор, очевидно, використає факт розмови для зовнішньополітичних маніпуляцій.

Якщо така телефонна розмова відбудеться, ми чітко з вами розуміємо, що ніяких реальних результатів з боку Росії не буде. Але в Путіна з'явиться прекрасна можливість показати Трампу, що нібито йде діалог, відновилися тристоронні робочі групи. Ця імітація може продовжуватись рівно стільки, скільки це буде потрібно Росії,

– зазначив Буряченко.

Додамо, політтехнолог Тарас Загородній пояснив, чому зустріч Зеленського та Путіна є малоймовірною. Російський диктатор навряд чи піде на такий для себе ризик.