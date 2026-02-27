Укр Рус
27 лютого, 15:08
Зеленський неочікувано зустрівся з Клімкіним: про що говорили

Діана Подзігун
Основні тези
  • Володимир Зеленський зустрівся з Павлом Клімкіним для обговорення зовнішньополітичної ситуації та кроків для зміцнення держави на міжнародній арені.
  • Зеленський запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої співпраці у сфері дипломатичної діяльності.

У п'ятницю, 27 лютого, Володимир Зеленський зустрівся із дипломатом Павлом Клімкіним. Вони обговорили зовнішньополітичну ситуацію та кроки для посилення держави на міжнародній арені.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Розмова Зеленського із Клімкіним: що відомо?

Сьогодні, 27 лютого, відбулась зустріч Зеленського із ексміністром МЗС України Павлом Клімкіним. 

До слова, Павло Клімкін очолював українську дипломатію за каденції Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік. У 2020 році спільно із Русланом Рябошапко та Олександром Данилюком заснував Центр національної стійкості та розвитку.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі обговорювались поточні виклики у сфері зовнішньої політики та можливі рішення для зміцнення позиції України на міжнародній арені. 

Крім того, лідер запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої співпраці, зокрема у сфері дипломатичної діяльності. 

Зеленський висловив подяку дипломату за активну роботу на користь держави.

Що відомо про відносини Зеленського та Клімкіна? 

  • Нагадаємо, Клімкін залишив посаду очільника МЗС, коли до влади прийшов Володимир Зеленський. Павло обґрунтував своє рішення тим, що з новим президентом прийшла нова команда.

  • 30 травня 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади, однак Рада двічі голосувала проти такої ініціативи президента.

  • Згодом Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це глава держави розкритикував дії дипломата.

  • Крім того, Зеленський заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності