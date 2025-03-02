Зеленський зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Сьогодні, 2 березня, під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ. У цей день президент України також планує взяти участь в саміті європейських лідерів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BВС. Про майбутню аудієнцію розповів й сам український лідер на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером.

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Зеленський зустрінеться з Чарльзом ІІІ

Британський мовник уточнює – зустріч президента України та короля Великої Британії відбудеться на прохання українського уряду.

Нагадаємо, раніше Чарльз ІІІ запросив до Великобританії президента США. Листа від короля в Білий дім привіз прем'єр-міністр, однак дата візиту наразі невідома.

Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію, аби вшанувати короля. Ваша країна – фантастична країна, і для нас буде честю відвідати її,

– сказав Дональд Трамп.

Цікаво, що він може стати першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийме з двома державними візитами – у червні 2019 року Трамп гостював у покійної Єлизавети II.