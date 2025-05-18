Зеленський став першим іноземним лідером, з ким зустрівся Папа після вступу на посаду
- Володимир та Олена Зеленські провели приватну зустріч з Папою Левом XIV у Ватикані після його інтронізації.
- Папа Римський закликав до переговорів та справедливого миру в Україні, а Зеленський висловив вдячність за увагу до української ситуації.
На площі Святого Петра 18 травня відбулася інтронізація Папи Римського Лева XIV. Після події він зустрівся з президентом України.
Про це дізналася ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.
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Що відомо про зустріч президента України з Папою Римським
Раніше повідомляли, що Володимир та Олена Зеленські матимуть приватну зустріч з Папою Левом XIV. Вона мала розпочатися о 14:30 за київським часом. Відомо, що на аудієнції були також Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.
У заключній промові на інтронізації понтифік згадав про війну Росії з Україною. Він закликав сторони до переговорів та справедливого миру в Україні.
Ми всі очікуємо перемовин і справедливого та довготривалого миру в Україні,
– підкреслив Папа Римський.
Володимир Зеленський прокоментував інтронізацію та привітав Лева XIV з початком виконання обов'язків Папи. "Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей", – написав український лідер.
Він також подякував понтифіку за слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України. Зеленський підкреслив, що кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці.