У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20

Можливість проведення особистих переговорів між лідерами Українита Росії знову опинилася у центрі уваги світової спільноти. Тим часом Кремль поки не поспішає давати остаточну відповідь щодо участі у майбутньому міжнародному саміті.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін ще не ухвалив рішення щодо участі в саміті G20.

Що відомо про реакцію Кремля?

За словами Ушакова, можливість візиту російського диктатора до Маямі у грудні 2026 року в Москві поки навіть не обговорювалася. Водночас посадовець додав, що під час консультацій з американською стороною спостерігається доброзичливий і конструктивний настрій.

Представник Росії підтвердив, що підготовка до міжнародного заходу триває у звичайному режимі.

Робота ведеться на рівні експертів, наші постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все йде як звичайно. А що стосується можливості поїздки Путіна – це питання ще навіть не обговорювалося у нас, – зазначив Юрій Ушаков.

Яка передісторія?

Заява з Москви лунає одразу після того, як Володимир Зеленський публічно запропонував провести особисту зустріч на майданчику саміту G20.

Український лідер наголосив, що готовий прилетіти до США, якщо там буде присутній глава Кремля, адже особистий контакт необхідний для ухвалення рішень щодо завершення війни. Крім того, напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді укотре закликав російську сторону розпочати переговорний процес.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна перебуває в хорошій позиції для переговорів.