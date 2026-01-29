Зеленський готовий зустрітися з Путіним для обговорення завершення війни в Україні, – Сибіга

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань, зокрема щодо територій та Запорізької атомної електростанції. Водночас у Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє пресслужба МЗС.

Дивіться також "Війну треба довести до кінця": Кадиров зухвало висловився проти переговорів Росії та України

Що заявив Сибіга про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

У контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі Сибіга зазначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та дипломатичних ініціатив, які отримали новий імпульс восени минулого року. За його словами, наразі Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду тристоронніх переговорів найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання – передусім території та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на це вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію,

– наголосив міністр.

Сибіга також зазначив, що в нинішній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп мають реальні важелі для примусу Москви до припинення війни.

За його словами, Росії не вдалося досягти суттєвих успіхів на полі бою, а втрати окупаційної армії продовжують зростати. Україна ставить за мету довести російські втрати до рівня 50 тисяч на місяць, що, на думку міністра, може змусити Кремль переглянути свої плани.

Окремо глава МЗС наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росії, блокування російського "тіньового флоту" та використання заморожених активів як інструменту впливу. Він також підкреслив, що підтримка України є інвестицією у безпеку всієї Європи та закликав ЄС до стратегічної автономії в питаннях оборони.

Як просуваються мирні перемовини?