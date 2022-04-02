Зустріч Зеленського й Путіна, найімовірніше, відбудеться в Туреччині, – Арахамія

Президенти України та Росії "з високою ймовірністю" зустрінуться в Туреччині. Держава-агресорка підтвердила, що проєкти угод зі Стамбула готові до обговорення главами держав.

Про ймовірні майбутні перемовини Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в ефірі національного телемарафону розповів глава української делегації на переговорах Давид Арахамія, повідомляє 24 канал.

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Глави України й Росії, ймовірно, зустрінуться у Туреччині

Арахамія зазначив, що президенти "з високою ймовірністю" зустрінуться в Туреччині. Напередодні Реджеп Ердоган "телефонував і українському лідеру, і Володимиру Путіну, і начебто підтвердив зі своєї сторони готовність незабаром організувати зустріч".

Невідомі ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що місце з високою ймовірністю буде Стамбул або Анкара,

– уточнив глава делегації.

Драфти документів з перемовин готові до обговорення президентами

Крім того, Арахамія повідомив, що російська сторона під час відеоконференції 1 квітня підтвердила, що проєкти угод, про які дискутували сторони на зустрічі в Стамбулі, готові до обговорення президентами України та Росії.

Росія за всіма позиціями дала офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію (українську – 24 канал), окрім питання Криму,

– наголосив він.

Дмитро Кулеба сказав, що офіційного письмового підтвердження немає, але в усному вигляді українська сторона почула, що російська не заперечує проти таких позицій.

Держава-агресорка також підтвердила, що драфти документів достатньо напрацьовані для того, аби проводити безпосередньо консультації між двома лідерами країн.

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