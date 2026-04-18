Російські пропагандисти запитали Сибігу про зустріч з Путіним: що відповів глава МЗС

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним, однак російський диктатор ховається та уникає переговорів.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив російським пропагандистам, повідомляє "РБК-Україна".

Чи відбудеться зустріч на рівні лідерів?

Під час Анталійського дипломатичного форуму представники російських пропагандистських медіа звернулися до української делегації та запитали, чи можлива зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання – чому він ховається?

– лаконічно відповів Сибіга.

Раніше глава МЗС повідомляв, що в переговорах також мають взяти участь президенти Ердоган та Трамп: Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня.

Сам Володимир Зеленський також заявляв, що зустрінеться із російським диктатором, однак "не в Москві, і не в Києві".

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що тема можливої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним не є новою. Він нагадав, що ще влітку 2025 року український президент пропонував провести переговори в Туреччині, однак російський диктатор тоді не приїхав. На думку експерта, зараз Україна активізувала тему зустрічі з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії.

